Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 70 FY 811 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 70 BF 680 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarında park halinde olan patates yüklü kamyonete çarptı. O sırada cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli, hafif ticari araçla kamyonetin arasında sıkışmaktan saniyelerle kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışma anı, hafif ticari aracın savrularak kamyonete çarpması ve motosiklet sürücüsünün iki araç arasında kalmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.

Polisin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.