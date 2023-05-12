Karamuk bitkisi ne işe yarar?

Editör: Naim Arıoğlu

Latince ismi Berberis Vulgaris olan karamuk bitkisi de şifalı bitkiler arasında çok önemli bir yere sahip. Karamuk bitkisinin faydaları oldukça fazla olduğu için bu doğal kaynak bir alternatif tıp ürünü olarak kullanılıyor. Peki yararları neler? İşte yanıtı…

Halk arasında kadın tuzluğu olarakta bilinen Karamuk toprakta kendiliğinden yetişiyor. Boyu 30-100 cm aralığında. Tohumları zehirli olduğu için olgunlaşmadan tüketilmesi çok tehlikeli.

Meyve de veren karamuk farklı renklerde yapraklara sahip olabiliyor.

Hem karamuk meyvesi hem de karamuktan hazırlanan karamuk çayı birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İşte faydaları:

Vücutta oluşan tüm iltihap ve enfeksiyonlarla mücadele eder.

Özellikle boğaz yolu ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Karaciğer yetmezliğini hafifletmek için karamuk suyunun sümbül ile birlikte karıştırılarak tüketilmesi öneriliyor.

Bağırsak kaslarının sağlıklı çalışmasını destekler. Kabızlık ve ishal gibi sorunların hafiflemesini sağlar.

Kolesterol, tansiyon, dolaşım bozukluğu gibi sebeplerle olumsuz etkilenen kalbin daha sağlıklı hale gelmesi için destekleyici rol üstlenir.

Mide dostu ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi vardır. Hafif bulantı, yanma, hazımsızlık gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Kan akışının sağlıklı hızda olmasını sağlar. Damarları ve kanı temizler. Bu yüzden kalp sağlığı için faydalıdır. Ayrıca varis gibi dolaşım sistemi sorunlarını da hafifletebilmektedir.

İştah açıcıdır. Özellikle yemek yemeyi çok sevmeyen çocuklar için önerilmektedir. Aynı zamanda hastalıklara karşı da koruyucu özelliği de bulunmakta.

Menopoz ve adet döneminde yaşanan gerginliği ve sıkıntıları hafifletiyor.

İdrar yolu enfeksiyonları için özellikle kadınların tercih ettiği bir bitki.

Terleme problemi olanlar için ter bezlerinin en sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Vücutta çeşitli sebeplerle oluşan parazitleri dökmek için de tüketilmektedir.

Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı

problemlerinde boğazı ve sinüsleri rahatlatır.

Epilepsi için de tedaviye ve semptom hafifletilmesine yardımcı olarak kullanılır. Nöbetleri kontrol altına almak için kullanılabilmektedir.

Ciltte bakteri oluşumu ile savaşır. Böylece sivilce ve akne oluşumunu baskılar.

Sinir sistemi rahatsızlıklarından dolayı oluşan gerginliğin ve stresin azalmasını sağlar.

Tansiyon sorunu yaşayanların rahatlamasını kolaylaştırır. Kan akış hızıyla ilgili olan tansiyon sorunlarında dolaşımı rahatlattığı için problemin olumsuz etkilerini de hafifletir.