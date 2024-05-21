Karamuk bitkisinin mucize şifalarını uzmanlar açıkladı

Karamuk bitkisi, yani bilimsel adıyla Berberis Vulgaris, enfeksiyon hastalıklarına karşı birebir olarak bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal bir reçete olarak uzun yıllardır kullanılmakta.

Geleneksel tıbbın yanı sıra modern bilim insanları da bu bitkinin faydalarını araştırmakta ve doğrulamakta.

Prof. Dr. Aylin Güneş, karamuk bitkisinin özellikle boğaz yolu ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiğini ve karaciğer yetmezliğini hafifletmek için kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca Aylin Güneş, bağışıklık sistemini güçlendiren yüksek miktarda C vitamini içerdiğini ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. Emre Derman, karamuk bitkisinin kökünde bulunan etken maddelerin ateş düşürücü, antiinflamatuar ve şark çıbanına karşı etkili olduğunu, bakterilerin gelişimini önlediğini ve hemoroit, sarılık, bronşit ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkilerinin olduğunu bildirdi.

Karamuk bitkisi, dikenli bir yapıya sahip olması nedeniyle toplanması zor bir bitki olarak bilinir.

Ancak, bu zahmetli sürece katlanılmasının nedeni, bitkinin sağlık üzerindeki sayısız faydasıdır.

Karamuk meyvesi, hafif ekşi ve mayhoş bir tada sahip olup, çay olarak tüketildiğinde veya hoşaf olarak hazırlandığında sindirim sistemine yardımcı olur ve kabızlık, şişkinlik gibi sorunlara iyi gelir.