Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesindeki zamanla yıpranan halı sahaları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bir taraftan kente yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin zamanla yıpranan zeminlerini yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gençlerin sıkça kullandığı Karamürsel'deki halı sahalarda kapsamlı bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirdi. Zemini deforme olmuş sahalar ise yeni suni çimle değiştirilerek, yepyeni bir görünüm kazandı.

Büyükşehir ekipleri çalışmalara zeminden başladı. Eskiyen ve yıpranın suni çimler söküldü, yerine yeni suni çim serimi yapıldı. Saha etrafında ise kafes teller yenilendi. Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirildi.

Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

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