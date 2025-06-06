Karamürsel’deki halı sahaları yenilendi

Bir taraftan kente yeni tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut tesislerin zamanla yıpranan zeminlerini yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gençlerin sıkça kullandığı Karamürsel'deki halı sahalarda kapsamlı bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirdi. Zemini deforme olmuş sahalar ise yeni suni çimle değiştirilerek, yepyeni bir görünüm kazandı.

Büyükşehir ekipleri çalışmalara zeminden başladı. Eskiyen ve yıpranın suni çimler söküldü, yerine yeni suni çim serimi yapıldı. Saha etrafında ise kafes teller yenilendi. Bakım çalışmaları ile halı sahaların kullanımı daha elverişli hale getirildi.