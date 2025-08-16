Karamürsel’deki yangına büyük seferberlik

Kaynak: İHA
Karamürsel’deki yangına büyük seferberlik

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. 963 personel, 16 hava aracı ile söndürme çalışmaları sürürken, şiddetli rüzgar ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında Akçat ve Suludere mevkilerindeki çıkan orman yangını devam ediyor. Yangının enerjisi büyük ölçüde düşerken, şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin söndürülmesinde güçlük çekiliyor. Yangın, 24. saatine girerken, çevre illerden de gelen takviye ekiplerle havadan ve karadan çalışmalar sürüyor, yangının köylere girmesi engelleniyor. Söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada çalışmalara destek veriyor. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla bölgede mobil baz istasyonu konuşlandırıldı.

Bölgede itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri ile sivil toplum kuruluşları çalışmalarına devam ediyor.

aw518817-01.jpg

aw518817-04.jpg

aw518817-07.jpg

Son Haberler
Pavard'da Galatasaray'a dev rakip çıktı!
Pavard'da Galatasaray'a dev rakip çıktı!
Bilim dünyasını sarsan iddia! Karanlık madde başka bir evrende mi?
Bilim dünyasını sarsan iddia! Karanlık madde başka bir evrende mi?
Marmara ve İstanbul için korkutan uyarı: Depremden ciddi şekilde etkilenecek
Marmara ve İstanbul için korkutan uyarı: Depremden ciddi şekilde etkilenecek
Sosyal medyanın yeni tuzak! Dijital çılgınlık alarm veriyor
Sosyal medyanın yeni tuzak! Dijital çılgınlık alarm veriyor
Karaburun Sahili’nde facia! Cankurtaranlar yetişemedi
Karaburun Sahili’nde facia! Cankurtaranlar yetişemedi