Karan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Karan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Karan ne demek? Karan isminin anlamı nedir?
KARAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Karan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Temiz, masum, katkısız.
- Sözünün eri, yiğit.
- Kahraman, yürekli.
- Karanlık.
KARAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Karan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Karan ismini koymak caizdir.