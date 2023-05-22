Karanfil hangi hastalıklara iyi gelir

Karanfil kötü kokuyu giderdiği gibi insanı soğuktan koruyor. Peki, karanfilin başka yararları yok mu? Elbette var. İşte o yararları…

Karanfil hangi hastalıklara iyi gelir

Karanfil yemek yahut yakıp tütsü etmek; kötü kokuyu giderdiği gibi insanı soğuktan korur. Bir kimsenin nefesi kötü koksa; bir miktar karanfil ve havlıcan ile çavdar ekmeğinin kabuğunu alıp döverek bal suyuyla içse kötü kokan nefesini anında iyileştir. Genelde lokantalarda çıkışlarda tabakta kurutulmuş karanfili herkes görür, ağız kokusu gidermek için, birçok insanın tercihi olmuştur.
Mide bulanması ve kusmak için soğuktan meydana gelen ishal için, bir dilim ekmeği ateşe karşı kızartıp bal suyuna bir miktar sirke karıştırıp kızarmış ekmeği içine batırdıktan sonra üzerine dövülmüş karanfili ekip yemelidir.

KARANFİLİHANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR

– Karanfil yemek veya bal suyuyla içmek kalbe kuvvet verir.
– Ciğeri de sağlamlaştırır.
– Yemeği hazmettirir.
– Tamlaya, sinir bozulmasına, aza (el titremesi, ayak titremesi vs.) titremesine, çok uyuyana, aza (el uyuşması, ayak uyuşması) uyuşmasına iyidir.
– Nezleyi izale eder.
– Göze kuvvet verir.
– Karanfili ezip 10 gram kadarını süt ile yemek; meniyi artırır, şehveti tahrik eder, cinsel gücü artırır.– Mide bulanmasını ve kusmağı giderir.
– İştah açıcıdır.
– Mideye, başa ve sair azaya kuvvet verir.
– İshali teskin eder.
– Soğuktan olan bütün hastalıklara faydalıdır.
– İstifrağı ve ishali giderir.

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