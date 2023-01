Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında 783 sözcük kullandı ancak;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adını ağzına almadı.

Ülkemizin işgalden kurtuluşunun kahramanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Ata'mızın adını yeni yıl mesajında anmamak vefasızlık ve saygısızlıktır Erdoğan.

Erdoğan, bilmeni isterim ki 7'den 70'e büyük Türk milleti Ata'mızı unutmaz, unutturmayacaktır.

Bu önemli yıl başladı.

Gururluyuz, mutluyuz.

AKP iktidarı ve yandaşı MHP ise hiç umursamıyor.

Atatürk'ün sağlığında yazılan ve bugün hâlâ coşkuyla dinlediğimiz 10. Yıl Marşımız var.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun Onuncu Yıl kutlamaları için düzenlenen yarışmayı; Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan ve Cemal Reşit Rey'in bestelediği "10. Yıl" marşı kazandı.

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;

Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;

Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için "100. Yıl Marşı" neden düşünülmedi?

Bir yarışma neden açılmadı?

Değerli okurlarım,

29 Ekim 1923 Pazartesi saat 18.00'de İsmet İnönü başkanlığında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasanın birinci maddesinin sonuna şu hüküm eklendi:

-"Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir."

Ardından cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi.

Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı unvanıyla kürsüye çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın ilk söylevi şöyle:

"Efendiler; asırlardan beri Doğu'da haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu.

Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti.

Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Arkadaşlar; bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son dört yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir.

Bendeniz, kazandığım bu güven ve itimada layık olmak için pek önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek mecburiyetindeyim.

O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsıma karşı gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdır.

Ancak bu sayede ve Tanrı'nın yardımıyla, bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum.

Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım.

Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır."

Değerli okurlarım,

24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oy birliği ile kabul edilen 2587 sayılı kanunla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet ve şükran borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım, unutturmayalım.

-Yaşasın, Mustafa Kemal Atatürk,

-Yaşasın, laik, demokratik cumhuriyet,

-Yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti…

18 Haziran'da yapılacak seçimlerde inanıyorum ki;

-Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız...