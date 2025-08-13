Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

İlk olarak 25-27 Temmuz tarihlerinde düzenleneceği duyurulan ancak Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınları nedeni ile Ağustos ayına ertelenen Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde yeni tarihe sayılı günler kaldı.

22-24 Ağustos tarihleri arasında, ışık kirliliğinden uzak eşsiz bir doğa harikası olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda katılımcıların yıldızlara daha da yakın olacağı ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği başlıyor.

Astronomi atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları ve çok daha fazlası bu etkinlikte katılımcılarla buluşacak.

Katılımın ücretsiz, kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe https://investinbilecik.gov.tr/katilim-formu/ adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde yer alan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkında gerçekleşecek etkinlik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilecik Valiliği, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Yenipazar Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın katkılarıyla düzenleniyor.