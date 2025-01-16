Karanlık sır 19 yıl sonra ortaya çıktı: Canlı yayında itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çanakkale'de Zekiye Aydın, 2006 yılında kaybolmuştu. Sabri Önel, Müge Anlı'da kan donduran cinayeti 19 yıl sonra itiraf etti. Önel, "Halayı boğarak öldürdüm" dedi.

Çanakkale Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da Müge Anlı'nın programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti. Bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

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