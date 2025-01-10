Karanlıkta ekran bakmanın büyük zararı ortaya çıkardı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Özellikle karanlık ortamda ekran kullanımı, göz sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve miyopi (uzağı net görememe) gibi göz hastalıklarının gelişme riskini artırabilir.

Uzmanlar, karanlıkta ekran kullanımının miyopi üzerindeki etkilerini ve bu alışkanlıkların uzun vadede göz sağlığına olan zararlarını vurguladı.

KARANLIKTA EKRAN KULLANIMININ GÖZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Karanlıkta ekran kullanımı, göz kaslarının aşırı çalışmasına neden olur. Bu durum, gözdeki odaklanma gücünü zorlayarak miyopi riskini artırabilir.

Göz hastalıkları uzmanı Dr. Michael P. Lichtenstein, "Göz kaslarımız, ışık koşullarına göre odaklanmaya çalışırken ekstra stres altında kalır. Karanlıkta ekran kullanımı, göz kaslarını gereksiz yere zorlar ve bu da miyopi gelişme riskini artırabilir" dedi.

Dr. Lichtenstein, bu tür alışkanlıkların genç yaşta miyopi gelişimine yol açabileceğini de belirtti.

Miyopi, özellikle genç bireylerde hızla artan bir göz rahatsızlığı. Bu rahatsızlık, gözün uzunluğunun artması ve ışığın retina yerine gözün ön kısmında odaklanması sonucu meydana gelir.

Karanlıkta ekran kullanımı, bu durumu kötüleştirebilir çünkü göz, karanlık ortamda daha fazla çaba harcar ve odaklanma için daha fazla enerji harcar. Uzun süreli bu durum, gözün yapısında kalıcı değişikliklere yol açabilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

2019 yılında yapılan bir araştırma, karanlıkta ekran kullanımının miyopi riskini artıran faktörlerden biri olduğunu ortaya koydu.

Göz sağlığı uzmanı ve çalışmanın baş yazarı Dr. John D. Rea, "Göz kasları, karanlıkta odaklanmaya çalışırken daha fazla zorlanır. Bu, özellikle gece geç saatlerde ekran kullanımının ardından ortaya çıkan göz yorgunluğunun temel nedenlerinden biridir" dedi.

Araştırma, karanlıkta ekran kullanımının miyopi gelişimine nasıl katkı sağladığını ve uzun vadede göz sağlığına olan zararlarını detaylandırdı.

Bunun yanı sıra, Optometrist ve görme sağlığı uzmanı Dr. Clara Johnson, "Karanlık ortamda ekran kullanmak, retina hücrelerine ve göz sinirlerine zarar verebilir. Ayrıca, ekran ışığının mavi ışık yayması, gözdeki koruyucu mekanizmaları zayıflatabilir. Bu da gözleri daha hassas hale getirir ve miyopi riskini artırabilir" şeklinde açıklamalar yaptı.

MİYOPİ NASIL ÖNLENEBİLİR?

Uzmanlar, miyopi riskini azaltmak için bazı basit önlemler almanın önemli olduğunu belirtti.

İşte miyopi riskini azaltmak için alınması gereken önlemler:

1. Işıklandırmaya Dikkat Edin: Ekran kullanırken ortamın iyi aydınlatılmış olmasına dikkat edin. Karanlıkta ekran kullanmak, göz kaslarını gereksiz yere zorlar.

2. Göz Egzersizleri: Uzun süreli ekran kullanımından sonra göz egzersizleri yapmak, göz kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olabilir.

Göz sağlığı uzmanı Dr. Thomas R. Hughes, "20-20-20 kuralını uygulamak faydalıdır: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzakta bir noktaya bakmak göz kaslarınızı rahatlatır" dedi.

3. Mavi Işık Filtreleri: Özellikle akşam saatlerinde ekran kullanırken mavi ışık filtreleri kullanmak, gözleri koruyabilir. Bu filtreler, gözleri zararlı ışınlardan koruyarak göz sağlığını iyileştirebilir.

4. Düzenli Göz Muayenesi: Miyopi riskini azaltmak ve erken teşhis koymak için düzenli göz muayeneleri oldukça önemli.

Optometrist Dr. Emma Collins, "Miyopi, erken yaşta tespit edildiğinde tedavi edilebilir. Bu nedenle göz sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmek, uzun vadede göz sağlığınızı koruyacaktır" dedi.