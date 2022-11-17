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Fenerbahçeli malzemeciden efsane Atatürk paylaşımı

Fenerbahçe’nin efsane malzemecesi Erkan Karaca’nın Atatürk’lü paylaşımı tüyleri diken diken etti.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 19:19
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Karanlıkta mı kaldın üzülme. Senin yolunu aydınlatacak Atatürk var

Fenerbahçeli malzemeciden efsane Atatürk paylaşımı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Karaca 10 Kasım’da yaptığı paylaşımla yürekleri fethetti.

Erkan Karaca çektiği videoda “Karanlıkta mı kaldı? Üzülme. Dünyanı aydınlatacak büyük liderin var” mesajını verdi.

Video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAHA ÖNCE ALİ KOÇ’A TÜRKÜ SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Beko'nun efsane malzemecisi Erkan Karaca daha önce de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Seherde bir bağa girdim" türküsünü söyledi. Koç, Karaca'nın "Beğendiniz mi başkanım" sorusuna "Muhteşem" yanıtını verdi.

VİDEOYU BİNLER PAYLAŞTI

30 yılı aşkın bir süredir Fenerbahçe'de görev yapan Karaca'nın videosu sosyal medyada gündem oldu. Bu video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

 

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Asker
17.11.2022 19:41
Bu sevgi asla bitmez. Nur içinde yat güzel insan bu millet Atatürk'ünü asla unutmayacaktır.  
 
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