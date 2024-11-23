Karapınar’da 2 bin ton mısır sapı balyası yandı

Kaynak: İHA
Karapınar’da 2 bin ton mısır sapı balyası yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 bin ton mısır sapı balyası yandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 bin ton mısır sapı balyası yanarak kül oldu.

Yangın, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Kamışağlı mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide T.K.'ye ait balyalardan alevlerin yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve bölgedeki köylülerin iş makineleri ile müdahalesi ile yangın diğer balyalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 bin ton mısır sapı balyası yanarak kül oldu.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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