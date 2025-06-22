Karapınar’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Karapınar’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı Mahallesi'nde alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yönetimindeki 43 BCF 065 plakalı motosiklet, aniden yola çıkan çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
İnanç temelli kimlik inşa etmek!
İnanç temelli kimlik inşa etmek!
Nükleer haklar yasası yapılsın
Nükleer haklar yasası yapılsın
Bahane bulundu: İran-İsrail savaşı!
Bahane bulundu: İran-İsrail savaşı!
Sadece Altaylı’nın mı suyu ısındı?..
Sadece Altaylı’nın mı suyu ısındı?..
Sezonun en çok izlenen dizileri
Sezonun en çok izlenen dizileri