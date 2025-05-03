Karapınar’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karapınar’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı var

Konya'nın Karapınar ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 BAJ 137 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet aynı istikametten gelen Z.İ.'nin kullandığı 42 JK 070 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada üç tekerlekli elektrikli motosiklette yolcu olarak bulunan K.A. ve Ü.A. ile diğer motosikletin sürücüsü Z.İ. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Karapınar’da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı var

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