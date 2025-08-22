Karapınar’da trafik kazası

Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı Mahallesi’nde oluştu.
Alınan bilgiye göre, Saraybosna Caddesi üzerinden Millet Bahçesi yönüne doğru hareket halinde olan Ş.K. yönetimindeki 06 DR 0665 plakalı otomobilin sağ ön kapı bölümüne, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nden çıkan A.B.Y. idaresindeki 42 AVU 890 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü A.B.Y. yaralandı.
Yaralı A.B.Y., bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.