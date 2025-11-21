"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18'inci toplantısı için bir araya geldi.

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası'na, komisyonun heyet gönderip göndermeyeceği oylanması yapıldı.

Gerçekleştirilen kapalı oylamada İmralı Adası'na gitme kararı alındı. Görüşmenin SEGBİS ile yapılması önerisi ile reddedildi.

CHP komisyondaki oylamaya katılmazken; Demokrat Parti, DSP, HÜDAPAR oylamada "ret" oyu kullandı. Yeni Yol Grubu'ndan 2 kişi "çekimser" kaldı.

AKP, MHP ve DEM Partili 32 üye ise "evet" oyu verdi.

'HEYETE ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Öte yandan merakla beklenen CHP'nin İmralı'ya gitme kararı belli oldu. CHP'den yapılan açıklamada, "Üye vermeyi doğru bulmuyoruz" denildi.

Komisyondaki CHP grubu adına konuşan Murat Emir "Biz böylesine zor meselelerin halkın önünde yapılmasını istediğimizi hep söyledik. Heyete partimizden üye vermeyi ve toplantının kapalı yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Emir, "Kayyumların kaldırılması, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması, demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz kolay ilk adımlar bile atılmadı" dedi.

KRİTİK KOMİSYON TOPLANTISINDA PARTİLER NE DEDİ?

Kritik toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 14.00'te bir araya geldi.

AKP, MHP, DEM Parti ve Yeniyol Grubu kapalı oturum ve oylama için oy verdi.

Toplantının kapalı yapılmasına CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ret oyu verdi. CHP'li üyeler kapalı oturuma katılmadı.

Komisyon toplantısının başlamasına kısa bir süre kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "MHP adına İmralı'ya ben gidiyorum" açıklamasını yaptı.

Komisyonda söz alan Yıldız, İmralı’ya gitme önerisinin oylamaya sunulmasını isteyerek "Kararlıyız. MHP olarak toplumdan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sürecin asıl muhataplarının birisiyle sonuç nasıl alınacak?" diye sorduğunu ve "Gerekirse kendim giderim" dediğini hatırlatarak; “Biz tam da bu noktadayız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde DEM Parti'den yapılan açıklamada da Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in parti adına heyette olacağı duyurulmuştu.

CHP'nin komisyon kararının ardından DEM Parti adına konuşan Gülistan Koçyiğit, CHP'nin kararına tepki gösterdi.

Koçyiğit konuşmasında "Tarihi cesurlar yazar. Ve bugün biz tarihi eşikteyiz ve tarih yazıyoruz. Tarih, sorumluluk almayanları da yazacak. Barış istemek sadece barış istiyorum demekle olmaz. Mesele bir ısrardan ibaret değildir. Mesele, gelecektir. Öcalan’ı dinlemeden bu sürecin ilerlemesi mümkün değil" ifadelerine yer verdi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık sadece grubu olan partilerin İmralı’ya gideceğine dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını söyleyerek "Grubu olan partilerin yok sayılması siyasi nezaketi ihlal etmektedir" dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da "Komisyon, bu sürecin doğal bir parçası olarak görmeli İmralı ziyaretini. Grubu olan partiler üye vermeliler diye düşünüyorum. Bir oylamaya da ihtiyaç olmadan bu karar alınabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol grubu İmralı Adası'na gidilmesi yerine SEGBİS bağlantı ile tüm komisyonun Öcalan’ı dinlemesi önerisini verdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal "Bu kişinin dinleme işlemi SEGBİS sistemi aracılığıyla burada tüm komisyon üyelerinin önünde gerçekleştirilebilir" dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yazıcıoğlu, videolu görüşme önerisi sundu. "Herkes elini taşın altına koymak zorunda" diyen Yapıcıoğlu, "Neden komisyon üyelerinin de soru sorabileceği bir format olmasın? Görüntülü bir bilişim sistemi ile komisyon üyelerin tamamına soru sorabilmesi de oylanmasını talep ediyorum" açıklamasında bulundu.

AKP adına ise bir konuşma gerçekleşmedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararıyla ilgili, "Karar, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik birlikteliğimize ve kalıcı barışa vesile olsun" açıklaması yaptı.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugün almış olduğu İmralı’ya gidiş kararını, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesi olarak karşılıyoruz. Gerçekleşecek İmralı ziyareti, 10 yıllardır yaşanan acıların kalıcı olarak sona ermesi ve toplumsal uzlaşının tesis edilmesi yolunda atılmış tarihsel bir adım olacaktır. İmralı'da kurulacak diyalog zemini ve geliştirilecek şeffaf temas kanalları, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından eşsiz bir fırsat penceresi sunmaktadır. Komisyonun İmralı’ya gitmesi Türkiye’de yeni bir dönemin kapısını aralayacak; korku siyasetinin yerini birlikte yaşam umudu ve güven alacaktır. Bu görüşme, sürecin şeffaflığını ve samimiyetini pekiştirecek ve toplumun her kesiminin barışın inşasına katılımını güçlendirecektir. Sayın Öcalan ile yapılacak görüşmelerin, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde ilerlemesinde belirleyici bir rol oynayacağına olan inancımız tamdır. Bu ziyareti gerçekleştirecek olan Komisyon üyelerini yürekten kutluyor, Komisyon çalışmalarında yapıcı rol üstlenen tüm siyasi partilere ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Komisyonun kurulması, sükunet içinde çalışmalarını gerçekleştirmesi, halkların barış talebini görmesi ve İmralı’ya gitme iradesini cesaretle ortaya koyması dolayısıyla siyasi sorumluluk alan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye ve ittifak partilerimiz EMEP ve TİP’e teşekkür ediyoruz" denildi.

'TEREDDÜTLER TOPLUMSAL VİCDANI YARALAR'

Siyasetin esas rolünün, ülkenin ve halkların ortak çıkarını gözetmek ve çözüm üretmek olduğu vurgulanarak, "Bugün alınan bu karar, tam da böylesi bir sorumluluğun nişanesidir. Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir. Bu vesileyle, barış iradesinin güçlendirilmesinde herkesin üzerine düşen tarihi sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün atacağımız cesur adımlar, kardeşlik hukuku içinde bir gelecek kazandıracaktır. Bu ziyaretin, 86 milyonun ortak geleceğine, demokratik özgür birlikteliğimize, eşit yurttaşlık ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyoruz. Barışı inşa etmek hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Siyasal görüşlerimiz farklı olsa da, ortak geleceğimiz ve kalıcı barışın inşası için bu ülkenin geleceği adına sözü olan herkesi çözüm ve barış ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Yol Partisi'de komisyonun İmralı'ya gitme kararının ardından açıklamada bulundu. Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar gelen bütün misafirlerimizi 51 kişilik komisyon olarak dinledik, sorularımızı yönelttik. Bizim arzumuz yine 51 üyenin de böyle bir durumda dinlemesini sağlayacak bir ortamın sağlanması ve online bağlantı yapılmasıydı. Teklifimiz oylamaya sunuldu. Bizimle birlikte 6 siyasi parti, önerimizin uygun olduğu yönünde oy kullandı. Ama ikinci bir öneri olan adaya doğrudan gidilmesi önerisi kabul edildi" ifadelerini kullandı.

"TEKLİFİMİZE DESTEK VERDİLER"

Tekliflerini, EMEP, TİP, HÜDA-PAR, DSP ve DP'nin desteklediğini aktaran Bilici, "Bizim teklifimiz makul geldi ki, 'Ada'ya doğrudan gidilmesi gerekir' diye basına açık olan kısımda ifadeler kullanan siyasi partilerden de bazı temsilciler teklifimize oylamada destek verdi." dedi.

KARAR YARIN SABAH

Bilici, İmralı'ya gidecek heyette Yeni Yol Partisi'nin yer alıp almayacağına ilişkin soru üzerine "Meclis Başkanımız komisyonda grubu bulunan siyasi partilere eğer üye vereceklerse yarın sabaha kadar bu isimleri bildirmeleri hususunda süre belirledi. Bu akşam saatlerinde genel başkanlarımız istişarelerini yapacak, yarın sabah kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi.