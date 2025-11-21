Kayseri'de yaşayan Fatma Y.'nin hakkında üvey oğlu R.Y.'nin 15 Ağustos 2020 tarihinde ranzadan düşerek ölmesi sonrası açılan davada yargılandı. Fatma Y., davanın 14 Eylül 2021'de görülen karar duruşmasında, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hakimi, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

EŞİ ŞÜPHELENDİ

Olayın ardından Fatma Y'nin eşi C.Y., oğlunun ölümü sonrası kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve ses kayıt cihazı koydu. 2020 ile 2022 tarihleri arasında ses kayıt cihazına yansıyan olaylarda Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye hakarette bulunup, eziyet ettiği ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. baba C.Y.'nin şikayeti sonrası Fatma Y. hakkında bu kez 'Eziyet' suçundan dava açıldı.

5 YIL CEZA

Eziyet suçlamasıyla 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Fatma Y. ile mağdur B.Y. ve babası C.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık Fatma Y.'yi, 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunması, suç konusunun önem ve değeri nazara alınarak sanığın etkin pişmanlık gösterip, yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

İSTİNAF ONADI

B.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar, sanığın en üst sınırdan ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı incelemede mağdur avukatı Avşar'ın istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek, başvuruların esastan reddine karar verdi. Kararın oy birliği ile alındığı belirtildi.

ERTELEME KARARI KALDIRILDI

Eziyet davasının sonuçlanmasının ardından Fatma Y.'nin ertelenen üvey oğlunun ölümünden aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası kararı, 5 yıllık denetim sürecinde suç işlediği gerekçesiyle kaldırıldı. Buna göre, Fatma Y., tekrar Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan yargılanacak.