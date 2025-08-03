Karar Mourinho'nun: Asensio defteri kapandı mı?

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

Fransız devi PSG'nin gözden çıkardığı İspanyol yıldız Marco Asensio ile anlaştığı iddia edilen sarı lacivertlilerin transferi beklemeye aldığı belirtilmişti.

L'Equipe gazetesinde çıkan habere göre Fenerbahçe, Asensio'dan indirim yapmasını istedi ve Asensio kabul etmeyince anlaşma bozuldu.

Bu haberi alıntılayan gazeteci Sercan Hamzaoğlu ise Asensio transferinde son durumu aktardı:

"Asensio, Fenerbahçe’nin transfer listesinde vardı ancak 10 gün önce belirttiğim gibi planlamada beklemeye alındı. Şu an kulüpte bu transfer konuşulmuyor ve Fenerbahçe’nin bu konuda bir ısrarı yok. Mourinho yeni bir rapor sunarsa süreç yeniden değerlendirilir."