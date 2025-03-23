Karar öncesi İmamoğlu ve Özel Çağlayan'da görüşecek

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Karar öncesi İmamoğlu ve Özel Çağlayan'da görüşecek

Hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade verme işlemleri biten İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in görüşmesine izin verildi.

19 Mart'ta evine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma nedeniyle 4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyordu.

Bugün adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu 'kent uzlaşısı' suçlamasıyla, ardından da 'yolsuzluk' suçlamasıyla iki soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından hemen sonra İstanbul'a gelen ve 4 gün üst üste Saraçhane'de miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bugünkü mitingin ardından Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Halk TV'den Yiğitcan İlarslan'ın verdiği bilgiye göre Özgür Özel, mahkemeye sevki beklenen İmamoğlu ile görüşmek istedi. İki ismin görüşmesine onay verildi.

Özel ve İmamoğlu'nun önümüzdeki dakikalarda bir araya gelmesi bekleniyor.

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