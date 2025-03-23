Karar öncesi Özgür Özel İmamoğlu'nun mesajını iletti 'Saraçhane size emanet'

19 Mart'ta evine düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma nedeniyle 4 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyordu.

Bugün adliyeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu 'kent uzlaşısı' suçlamasıyla, ardından da 'yolsuzluk' suçlamasıyla iki soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. İmamoğlu'nun tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmeden önce kendisi ile bir görüşme yapan Özgür Özel, İmamoğlu'nun 'Saraçhane size emanet' dediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve beraberindekiler Çağlayan Adliyesi'nden Saraçhane'ye hareket etti.

Özgür Özel, İmamoğlu hakkında verilen tutuklama talebini Saraçhane'de aldı.