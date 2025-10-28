Aşırı şeker tüketiminin yalnızca kilo artışına neden olmadığı, aynı zamanda ciltte gözle görülür ve potansiyel olarak ciddi bir metabolik hastalığın habercisi olan benzersiz sinyaller bıraktığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki koyu, kadifemsi kararmaların ardında "Akantozis Nigrikans" adlı deri rahatsızlığının yattığı ve bu durumun temel nedeninin insülin direnci olduğu ifade edildi.

BİLİMSEL VERİLER METOBOLİK BAĞI İFŞA ETTİ

Deri ve Beslenme alanında yapılan kapsamlı çalışmalar, yüksek şekerli ve yüksek glisemik indeksli beslenme düzeninin, kanda aşırı insülin salgılanmasına yol açtığını tespit etti.

ABD Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) verilerine göre, vücut hücrelerinin insüline tepki vermekte zorlanmasıyla ortaya çıkan insülin direnci, derideki keratinosit hücrelerinin aşırı büyümesini tetikleyerek bu karakteristik kararmaları beraberinde getirdi.

Dr. David E. Bank Uyardı: New York'taki Önde Gelen Dermatologlardan Dr. David E. Bank, bu durumun basit bir cilt lekesi olmadığını, bir iç sağlık sorununun dışa vurumu olduğunu kesin bir dille ifade etti.

Dr. Bank, "Akantozis Nigrikans, tip 2 diyabet ve metabolik sendrom için bir ön uyarı işareti. Ciltte bu tür bir kararma gözlemleyen hastalar, derhal insülin seviyelerini kontrol ettirmelidir" yorumunda bulundu.

Harvard Tıp Okulu Verileri Açıklandı: Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırma, insülin direncinin, cilt hücrelerinin büyüme faktörlerini normalden fazla uyardığını, bu durumun da kalınlaşmaya ve koyu pigmentasyon oluşumuna yol açtığını ortaya koydu.

Uzmanlar, ciltteki bu değişimin, vücudun fazla şeker yüküne karşı gönderdiği bir "acil durum" mesajı olduğunu vurguladı.

Glikasyon Süreci Yaşlanmayı Hızlandırdı

Fazla şeker tüketiminin cilt üzerindeki bir diğer yıkıcı etkisi ise glikasyon süreciyle kendini gösterdi. Şeker moleküllerinin, ciltteki temel yapısal proteinler olan kolajen ve elastin liflerine geri dönüşümsüz olarak bağlanmasıyla oluşan ve "İleri Glikasyon Son Ürünleri" (AGE'ler) adı verilen zararlı bileşenlerin biriktiği gözlemlendi.

Paris'teki Estetik Tıp Uzmanı Dr. Patricia Farris, glikasyonun etkilerine dikkat çekti. Dr. Farris, "Yüksek şeker alımı, kolajenin sertleşmesine ve elastikiyetini kaybetmesine neden olarak cildin hızla yaşlanmasına, sarkmasına ve mat bir görünüme bürünmesine yol açtı. Cilt kararmalarının yanı sıra, glikasyonun erken kırışıklık oluşumundaki payı da oldukça yüksektir" açıklamasını yaptı.

Çarpıcı bilimsel bulgular, halk sağlığı uzmanlarını, ciltteki kararmaları dikkate almaları ve bunu, beslenme alışkanlıklarının yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde bir uyarı olarak görmeleri konusunda harekete geçirdi.

Tüketilen şekerin azaltılmasının, hem cilt sağlığını iyileştirdiği hem de diyabet riskini önemli ölçüde düşürdüğü klinik çalışmalarla kanıtlandı.