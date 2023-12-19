Kararı beğenmediler. Mahkeme çıkışı avukatı darp ettiler

Kaynak: İHA
Kararı beğenmediler. Mahkeme çıkışı avukatı darp ettiler
İş adamı Tekin Uğurlu’nun öldürülmesine hakkında görülen davada kararın ardından müşteki tarafı, sanık avukatına saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik’te 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşı Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan ile tartışan ve sonra kaybolan Tekin Uğurlu’nun (44) cesedi, parçalanıp 3 torba halinde toprağa gömülü halde boş bir arazide bulunmuştu. 12 Aralık 2023 tarihinde görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Macit ve Melikşah Kalkan’ı ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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KARARIN ARDINDAN AVUKATLARA SALDIRI

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasının ardından müşteki tarafından Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu sanık avukatı olan Barış Alkan, Mehmet Çimen ve Melike Dişli Kalkan’a saldırdı.

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AVUKATIN KEMİĞİ KIRILDI

Olaya ilişkin Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu ve Salih Uğurlu’nun müştekiler tarafından teşhisi birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin müşteki avukatlarını adliye koridorlarında kasten yaraladıkları, şüphelilerin bu eylemleri neticesinde avukat Barış Kalkan’ın vücudunda ayrıca kemik kırığı oluştuğu” ifade edildi.

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, “Şüphelilerden Yusuf Uğurlu’nun firar oluşu ve henüz yakalanamamış olması, delillerin bu aşamada karartılma ihtimali, suçun işleniş biçimi, şüphelilerin kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, değerlendirildiğinde suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi de dikkate alındığını ifade ederek şüphelilerin ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanmalarına hükmetti.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntüde şüphelinin avukata arkadan yaklaşarak yumruk attığı ve yere düşen avukata saldırmaya devam ettiği görülmekte. Görüntüde diğer şüphelilerinde yere düşen avukatı tekmelediği ve güvenliklerin kavgayı ayırmaya çalıştığı kaydedildi.

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