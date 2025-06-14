Kararını yönetime iletti! Barış Alper Yılmaz takımdan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi netleşiyor. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız oyuncu, geleceği hakkında kararını verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ BUNDESLIGA YOLCUSU

West Ham United ve Everton'dan da teklif alan Barış Alper Yılmaz, tercihini Bundesliga'dan yana kullandı. Milli oyuncunun, Leipzig'in ilgisine yanıt verdiği ve Alman ekibinde forma giymek istediğini yönetime bildirdiği belirtildi.

GALATASARAY 30 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar daha önce Leipzig'in 18 milyon euroluk teklifini reddetmişti. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroluk bonservis hedefi var.

Ayrıca Cimbom'un, Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından da yüzde 15 pay isteyeceği belirtildi.