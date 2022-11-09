Kararname Resmi Gazete'de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

112 numaralı Kararname'ye göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ile 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu'nun üyelerini Cumhurbaşkanı 3 yıllığına seçecek.

Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro ihdas edildi. Bunlar 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 programcı, 2 çözümleyici, 1 sekreter, 1 şoför, 2 hizmetli, 2 mütercim, 2 sosyolog, 2 psikolog ve 1 grafikerden oluştu.

Kararnamenin tamamı şöyle: