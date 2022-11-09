9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kararname Resmi Gazete'de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kararname Resmi Gazete'de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 'Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 04:37
Takip Et

Kararname Resmi Gazete'de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu

Kararname Resmi Gazete'de: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu
+
Aa
-

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.

112 numaralı Kararname'ye göre Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı ile 11 kişiden oluşacak Danışma Kurulu'nun üyelerini Cumhurbaşkanı 3 yıllığına seçecek.

Kararnameyle Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı için 53 yeni kadro ihdas edildi. Bunlar 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 5 daire başkanı, 30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2 programcı, 2 çözümleyici, 1 sekreter, 1 şoför, 2 hizmetli, 2 mütercim, 2 sosyolog, 2 psikolog ve 1 grafikerden oluştu.

Kararnamenin tamamı şöyle:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Günseli Biricik
9.11.2022 05:32
IMDB neymiş. Bu dizilerin birinin bile TÜRK KÜLTÜRÜ ve stiliyle alakası bile yok. El insaf.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
4
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
6
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Kemal Kılıçdaroğlu: Tarihin en büyük servet transferini yaptılar. Bu kardeşiniz parayı buldu 5 trilyon dolar
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
7
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿ABD ara seçimlerinde son durum: İlk sonuçlar Cumhuriyetçiler lehine
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
﻿Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.