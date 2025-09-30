Kararsızlar en büyük üçüncü parti! Kamuoyu araştırması ortaya koydu

Araştırma şirketleri vatandaşın nabzını tutarken yapılan bir çalışmaya göre olası bir genel seçimde kararsızların oy oranı üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan çalışmada; TRÇ İttifakı, kurultay ve konser soruşturmaları gibi gündemdeki gelişmeler de ele alındı.

Siyaset gündeminde yaşanan gelişmeler seçmenin tercihlerinde de önemli etkiye sahip. Kritik olaylar sonrası araştırma şirketleri, seçmenin nabzını ölçmek için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Area Araştırma, “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması – Eylül 2025” isimli bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma 24-30 Eylül'de 26 ilde 2 bin kişi ile yapıldı.

KARARSIZLARIN DİKKAT ÇEKEN ORANI

Yapılan araştırmaya göre milletvekili seçiminde kararsızlar yüksek bir orana sahip. Kararsızlar yüzde 21,4 ile kritik bir öneme sahipken CHP yüzde 25,4 ile birinci parti konumunda. İkinci parti AKP ise yüzde 24,2'de kalıyor.

Öte yandan DEM Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 7,1, İYİ Parti yüzde 5,5, Zafer Partisi yüzde 3,6, Anahtar Parti yüzde 1,8, TİP yüzde 1,3, YRP yüzde 1,2, Diğer yüzde 1,1 oldu.

Kararsızların dağıtıldığı durumda CHP yüzde 32,3, AKP ise yüzde 30,8 oy oranı alıyor.

VATANDAŞ "TRÇ İTTİFAKI" İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgede ve dünyadaki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakının kurulması gerektiğini açıklamıştı.

"Bahçeli’nin 'ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek ‘TRÇ’ (Türkiye- Rusya- Çin) ittifakının inşa ve ihya edilmesidir' açıklamasını destekliyor musunuz?" sorusuna yanıt olarak Destekliyorum yüzde 37,2, Desteklemiyorum yüzde 45,1, Fikrim yok yüzde 17,7 verildi.

CHP-MHP KOALİSYONU ÇOK BAŞARILI OLUR

"CHP’nin eski genel başkanı Hikmet Çetin’in Devlet Bahçeli’yle görüşmesinin ardından; “CHP-MHP koalisyonu çok başarılı olur" açıklamasına katılıyor musunuz?" sorusuna yönelik Evet yüzde 13,9, Hayır yüzde 74,6, Fikrim yok yüzde 11,5 yanıtı verildi.

MHP CUMHUR'DAN AYRILMALI MI?

MHP'nin ittifaksız ya da Cumhur İttifakı ile yola devam edip etmemesi sorusuna yönelik seçmen; İttifaksız siyaset yapmalıdır yüzde 41,2, Cumhur İttifakı’yla devam etmelidir yüzde 35,1, CHP’yle iş birliği yapmalıdır yüzde 7,2, Fikrim yok yüzde 16,5 yanıtını verdi.

KURULTAY DAVASI

"Kasım 2023’te yapılan CHP kurultayı için açılan iptal davası ile ilgili kanaatiniz nedir?" sorusuna Şaibe vardır, kurultay iptal edilmelidir yüzde 30,3, Kurultay meşrudur, yönetim devam etmelidir yüzde 47,6, Fikrim yok yüzde 22,1 sonucu alındı.

KONSER SORUŞTURMASI

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına yönelik başlatılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise; İddialar asılsız, operasyonlar siyasidir yüzde 54,3, İddialar gerçek, operasyonlar gereklidir yüzde 30,2, Fikrim yok yüzde 15,5 yanıtı verildi.

