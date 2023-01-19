Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu

13-17 Ocak tarihleri arasında 17-25 aralığında 2160 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı.

ORC'nin aralık ayında yaptığı araştırmada Z kuşağı seçmenlerin ilk tercihi CHP olurken, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı partileri arasındaki fark yüzde 17,8 olarak tespit edilmişti.

Bir ay arayla yapılan araştırmada CHP küçük bir artışla yine birinci parti olurken, İYİ Parti'nin oyunu 2.7, Gelecek Partisi'nin 1.7, AKP'nin ise 1.2 puan artırdığı görüldü. MHP'nin ve DEVA'nın oyu ise 0.5 puan azaldı.

Diğer bir önemli değişim ise kararsız seçmenlerin oranında yaşandı. Aralık ayındaki ankete göre kararsızların oranında 5 puanlık bir düşüş yaşandı. Ankete göre partilerin oy oranlarındaki değişim şöyle:

CHP Oy oranı: %21,9 (Aralık: %21,7)

İYİ Parti Oy oranı: %20,1 (Aralık: %17,4)





AKP Oy oranı: %15,1 (Aralık: %13,9)

MHP Oy oranı: %6,9 (Aralık: %7,4)

Türkiye Değişim Partisi Oy oranı: %5,1 (Aralık: %5,3)

Gelecek Partisi Oy oranı: %5 (Aralık: %3,3)

Zafer Partisi Oy oranı: %3.8 (Aralık: %3,6)

DEVA Partisi Oy oranı: %2.5 (Aralık: %3)

KARARSIZLAR Oy oranı: %10.2 (Aralık: %15.1)