Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi’nde gerçekleşen kazada, H.P. yönetimindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Gülçin Ataoğlu’nun (80) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, bisiklette yolcu olan kızı Serpil A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Serpil A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu’nun cenazesi morga götürüldü, otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Annenin hayatını kaybettiği, kızının yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ve Serpil A.’nın yaya geçidinde bisikletle geçerken kazanın olduğu, çarpmanın etkisiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar görülüyor.

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Son Haberler
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
İYİ Partili Yüksel Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Başkan Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede