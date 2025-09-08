Karasu’da yaya geçidinde korkunç kaza! Anne öldü, kızı hastanede: Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Yalı Mahallesi Ankara Caddesi’nde gerçekleşen kazada, H.P. yönetimindeki 54 AR 991 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Gülçin Ataoğlu’nun (80) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, bisiklette yolcu olan kızı Serpil A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Serpil A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu’nun cenazesi morga götürüldü, otomobil sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Annenin hayatını kaybettiği, kızının yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Gülçin Ataoğlu ve Serpil A.’nın yaya geçidinde bisikletle geçerken kazanın olduğu, çarpmanın etkisiyle anne-kızın yerde sürüklendiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar görülüyor.