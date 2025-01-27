Karavella'nın sosyal medyada paylaşımına beğeni yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Karavella'nın sosyal medyada paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü Arnavut şarkıcı Samanta Karavella, ilk çocuğunu beklediğini açıkladı! Karavella, bu güzel haberin yanı sıra ilk kez eşini de takipçileriyle paylaştı.

Arnavutluk'un ünlü şarkıcılarından Samanta Karavella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi. Instagram'da yayınladığı duygusal bir video ile ilk çocuğunu beklediğini açıklayan Karavella, aynı zamanda hayatındaki özel kişiyi de ilk kez gözler önüne serdi.

Karavella, paylaşımına “Biz üç kişiyiz... Yeni bir sayfa açılıyor... Seni görmek için sabırsızlanıyorum, küçük meleğim” ifadelerini ekleyerek mutluluğunu dile getirdi. Duygu dolu bu mesaj, hem hayranları hem de yakın çevresi tarafından büyük ilgi gördü.

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Daha önce özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Karavella, partnerini ilk kez Instagram'da takipçilerine tanıttı. Çiftin birlikte yer aldığı samimi kareler, sevenlerinden yoğun beğeni topladı. Samanta Karavella’nın bu haberi paylaşmasının ardından, hayranlarından ve dostlarından tebrik mesajları yağdı. Özellikle Arnavut müzik dünyasından birçok isim, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini iletti.

Samanta Karavella’nın hamileliğiyle birlikte müzik kariyerine ara verip vermeyeceği ise merak konusu oldu. Ancak sanatçı, şu an için bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

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