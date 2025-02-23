Karayaka kasabasında yaşanan patlamada 10 ay sonra bir can kaybı daha yaşandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karayaka kasabasında yaşanan patlamada 10 ay sonra bir can kaybı daha yaşandı

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Kasabasında, 18 Mayıs 2024 tarihinde korkunç bir patlamaya sahne olmuştu.

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ

Patlamada 5’i jandarma personeli olmak üzere toplamda 7 kişi yaralanmıştı. Olayda ağır yaralananlardan biri olan Sefa Karaçoban, patlamadan 5 gün sonra hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki, aynı aileden bir diğer üzücü haber geldi. Sefa Karaçoban’ın babası Ahmet Karaçoban, patlamadan 10 ay sonra evinde hayatını kaybetti.

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Olayın Ardında Neler Oldu?

Karayaka Beldesi Hürmüzlü Mahallesi’nde, bir bağ evinde yüksek sesle gürültü çıkaran kişilere yönelik jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası 5’i jandarma olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmış, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilmişti.

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Patlama nedeniyle ağır yaralanan Sefa Karaçoban, 5 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetmiş, babası Ahmet Karaçoban ise kazadan sonra uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Ancak, 10 ay süren bekleyişin ardından Ahmet Karaçoban da yaşamını yitirdi.

Karayaka Kasabası da bu trajik olayla sarsılmaya devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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