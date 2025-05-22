Karayazı’da Ters Lale Festivali coşkusu başlıyor!

Karayazı Kaymakamlığı öncülüğünde iki gün sürecek etkinlikte, halk danslarından mağara yürüyüşlerine, yöresel tatlardan tarihi gezilere kadar pek çok etkinlik ziyaretçilere eşsiz anlar sunacak.
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Festival, sabah 08.30’da Karayazı’dan hareketle başlayacak ve ilk durak Aşağı Söylemez olacak. 09.30-10.30’da halk oyunları gösterileriyle coşku zirveye ulaşacak. Ardından 10.30’da merakla beklenen at yarışı start alacak.
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Söylemez Baba Türbesi ziyaretinin ardından, tandır ekmeğiyle kahvaltı ikram edilecek.
Saat 12.15’te Yukarı Söylemez’e geçilecek. Abdulhamit dönemi camisi ve tarihi okul gezilecek, şehitlik ziyareti sonrası Halk Eğitim Merkezi’nin el sanatları ürünleri sergilenecek.
13.45’te Çıkılgan köyünde bal tadımı ve mağara yürüyüşü yapılacak, doğaseverlere fotoğraf çekme imkânı sunulacak.
Akşamüstü Yücelik’te gençlik yürüyüşü düzenlenecek, Harabahane Mezrası’nda ters lale fotoğraf çekimiyle etkinlikler renk kazanacak. Katılımcılara yöresel patila ve semaver çayı ikram edilecek.
Festivalin ilk günü, Köyceğiz Mahallesi’nde 20.15’te başlayacak konserle zirveye ulaşacak. Gece, gökyüzü gözlemi ve havai fişek gösterisiyle unutulmaz anılar bırakacak.
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