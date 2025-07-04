Karayel çiftini bebek heyecanı sardı

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile sekiz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. İki yılın ardından ilk çocukları Can’ı dünyaya getirerek anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift şu an ikinci bebekleri için gün sayıyor

Sosyal medya paylaşımlarında oğulları Can’a duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren Karayel ailesi, geçtiğimiz günlerde, Gözde Gündüzlü’nün YouTube kanalında yayınlanan "Palavra" adlı programa konuk olan Emre ve Gizem Karayel, ikinci bebeklerinin müjdesini takipçileriyle paylaştı. Programda, 4 yaşındaki oğulları Can’ın bir kardeşi olacağını ve bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladılar.

