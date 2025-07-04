Karayel çiftini bebek heyecanı sardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karayel çiftini bebek heyecanı sardı

Sekiz yıl süren bir ilişkinin ardından 2020 yılında dünyaevine giren Emre Karayel ve Gizem Karayel, iki yıl sonra ilk çocukları Can'ı kucaklarına aldı. Şu an ikinci bebeklerinin heyecanı yaşayan çift erkek bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

Oyuncu Emre Karayel, Kasım 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile sekiz yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. İki yılın ardından ilk çocukları Can’ı dünyaya getirerek anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift şu an ikinci bebekleri için gün sayıyor

Sosyal medya paylaşımlarında oğulları Can’a duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren Karayel ailesi, geçtiğimiz günlerde, Gözde Gündüzlü’nün YouTube kanalında yayınlanan "Palavra" adlı programa konuk olan Emre ve Gizem Karayel, ikinci bebeklerinin müjdesini takipçileriyle paylaştı. Programda, 4 yaşındaki oğulları Can’ın bir kardeşi olacağını ve bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladılar.

Son Haberler
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ordu’da
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ordu’da
Merkez’in zor kararı!
Merkez’in zor kararı!
Kunta Kinte’nin onuru
Kunta Kinte’nin onuru
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
Şirketler neden çöküyor?
Şirketler neden çöküyor?