İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Karayılan otunun bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KARAYILAN OTU NEDİR?

Karayılan otu, Actaea racemosa olarak da bilinir, Ranunculaceae familyasından Kuzey Amerika ’nın bir yerli bitkisidir. Bu bitkinin kökleri ve kök gövdeleri, tıpta menopoz semptomlarının ve aybaşı düzensizliklerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

KARAYILAN OTU NE İÇİN KULLANILIR? NELERE İYİ GELİR?

-Karayılan otu prostat kanserine iyi geliyor

-Halk tarafından karayılan otunun doğum başlatıcı etkisi olduğuna inanılıyor

-Karayılan otunun tıbbi faydalara sahip olan kısmı bitkinin kök veya rizomu (yeraltı sapı) oluyor. Kurutulmuş kök olarak, tablet, kapsül veya öz formlarında bitkiye ulaşılabiliyor

-Günümüzde, kadınlarda menopoz öncesi ve sırasında görülen ateş basmaları ve diğer menopoz semptomları için bir besin takviyesi olarak kullanılıyor

-Adet krampları ve adet öncesi sendromu da dâhil olmak üzere diğer durumlar için bir besin takviyesi olarak önerilebiliyor

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlar olarak tanımlanır.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Prostat kanseri belirtileri genellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında görülmeye başlar ve birçok belirti ile kendisini gösterebilir. Hastalık, sinsi bir şekilde ilerlediği için asemptomatik (belirti vermediği) kişilerde erken evrede tanınması ancak düzenli tarama ile mümkündür. Hastalık belirtileri karakteristik değildir ve başka prostat hastalıklarında da görülebilir. Prostat kanserinin sık görülen birçok belirtisi mevcuttur:

İdrar yapmada güçlük

Sık idrara çıkma

İdrar ya da menide kan bulunması

Ereksiyon sorunları

Ejakülasyon (boşalma) sırasında ağrı

İstemsiz kilo verme