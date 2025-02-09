Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! Haiti, Küba ve Porto Riko için tsunami uyarısı yapıldı

Karayipler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke tedirgin oldu.

Cumartesi gecesi Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin saat 18.30 olarak verdi.

express.com'un haberine göre Honduras'ın kuzeyinde Karayip Denizi'nde tahmini büyüklüğü 7.6 olan depremin ardından komşu adalar ve ülkeler potansiyel tsunami uyarıları yayınladı.

Tsunami Uyarı Merkezi, önce 8 büyüklüğünde bildirdiği depremin büüklüğünü daha sonda 7.6 olarak güncelledi.

Deprem, Cayman Adaları'ndaki George Town'ın 209 kilometre güneybatısında hissedildi.

NOAA'ya göre, potansiyel tsunami tehdidi uyarısı yapan adalar ve ülkeler arasında Kolombiya, Haiti, Belize, Saba, Aruba, Curaçao, Kosta Rika, Bahamalar, Küba, Cayman Adaları, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Turks ve Caicos Adaları, Honduras, Meksika, Bonaire , Guatemala, Küba, Nikaragua ve Jamaika yer alıyor.