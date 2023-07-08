Karayolları aracına otomobil çarptı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde çalışma yapan park halindeki karayolları kamyonetine, aynı istikamette seyreden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Karayolları aracına otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, karayolları ekipleri otoyolun emniyet şeridinde çalışma yapmak üzere aracı emniyet şeridine çekti. İstanbul istikametinde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 34 RG 8510 plakalı otomobil, park halindeki 42 DRD 26 plakalı karayollarına ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi ve sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara bindirilerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karayollarına ait kamyonette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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