Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Bilin bakalım şirket kimin akrabasın ait

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, ortağı ve yöneticileri suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanan Fernas İnşaat’a milyonlarca liralık bir ihale verdi.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları 18 Kasım tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesi ile Karaman’ın Ermenek ilçesi arasında yol yapmak için bir ihale düzelendi. İhalenin 957 milyon 567 bin TL’ye Fernas İnşaat’a verildiği açıklandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

AKP Batman eski Milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olduğu da bilinen Fernas İnşaat, kamudan son 11 yılda yaklaşık 7 milyar TL değerinde 20 ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldı. Geçtiğimiz yıllarda bor minerallerinin çıkarılması işinin de yasaya aykırı bir biçimde, AKP’li Nasıroğlu’nun yakınlarına ait olan, birçok yolsuzluk olayında adı geçen Fernas şirketine verdiği ortaya çıkmıştı.

Fernas İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıoğlu ile şirket yöneticileri



CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından, 2012 yılında Meclis’e verilen gensoru önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yasaya aykırı bir biçimde ihale açarak Eti Maden’e ait bor madenlerini çıkarma işini Fernas’a verdiği belirtilerek, şirketin ortaklarının, 2005 yılında Enerji Bakanlığı’nda ortaya çıkarılan ihale yolsuzluğu ve rüşvet olayından ötürü yargılandığı belirtilmişti.

Bunun ardından şirket yöneticilerinin CHP’li Aydoğdu’ya 1 milyon TL’lik tazminat davası açması tartışmalara neden oldu. Aydoğdu, “Şirket yöneticilerinin tazminat davasını kaybettiğini” açıkladı.

ÇEVRE KATLİAMI

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da bir açıklama yaparak, doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Güzelpınar mevkiinde Fernas İnşaat’ın taşocağı projesi için onlarca ağacın kesildiğini açıkladı. Karaca, “Buradan alınacak taş, Fernas İnşaat'ın Denizli-Aydın Otoyol Projesi için dolgu malzemesi olacakmış” dedi.