29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Bilin bakalım şirket kimin akrabasın ait

Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Bilin bakalım şirket kimin akrabasın ait

Karayolları Genel Müdürlüğü, eski AKP Milletvekili Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olan Fernas İnşaat’a 957 milyon TL’lik ihale verdi. Şirketin ortakları suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanmıştı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:06
Takip Et

Karayolları eski AKP Milletvekili Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olan Fernas İnşaat’a 957 milyon TL’lik ihale verdi

Ortağı suç örgütüne üyelikten yargılanan şirkete 957 milyonluk ihale. Bilin bakalım şirket kimin akrabasın ait
+
Aa
-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, ortağı ve yöneticileri suç örgütüne üye olmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılanan Fernas İnşaat’a milyonlarca liralık bir ihale verdi.

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları 18 Kasım tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesi ile Karaman’ın Ermenek ilçesi arasında yol yapmak için bir ihale düzelendi. İhalenin 957 milyon 567 bin TL’ye Fernas İnşaat’a verildiği açıklandı. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

AKP Batman eski Milletvekili Nezir Nasıroğlu’nun akrabalarına ait olduğu da bilinen Fernas İnşaat, kamudan son 11 yılda yaklaşık 7 milyar TL değerinde 20 ihale aldı. Şirket en fazla ihaleyi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldı. Geçtiğimiz yıllarda bor minerallerinin çıkarılması işinin de yasaya aykırı bir biçimde, AKP’li Nasıroğlu’nun yakınlarına ait olan, birçok yolsuzluk olayında adı geçen Fernas şirketine verdiği ortaya çıkmıştı.

Fernas İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıoğlu ile şirket yöneticileri
 

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından, 2012 yılında Meclis’e verilen gensoru önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, yasaya aykırı bir biçimde ihale açarak Eti Maden’e ait bor madenlerini çıkarma işini Fernas’a verdiği belirtilerek, şirketin ortaklarının, 2005 yılında Enerji Bakanlığı’nda ortaya çıkarılan ihale yolsuzluğu ve rüşvet olayından ötürü yargılandığı belirtilmişti.

Bunun ardından şirket yöneticilerinin CHP’li Aydoğdu’ya 1 milyon TL’lik tazminat davası açması tartışmalara neden oldu. Aydoğdu, “Şirket yöneticilerinin tazminat davasını kaybettiğini” açıkladı.

ÇEVRE KATLİAMI

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da bir açıklama yaparak, doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı Denizli’nin Güzelpınar mevkiinde Fernas İnşaat’ın taşocağı projesi için onlarca ağacın kesildiğini açıkladı. Karaca, “Buradan alınacak taş, Fernas İnşaat'ın Denizli-Aydın Otoyol Projesi için dolgu malzemesi olacakmış” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
2
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
3
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
4
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Adriana Lima'nın son halini görseniz üç gün yas tutarsınız. Böyleydi böyle oldu
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Kamyon ile otobüs çarpıştı: 5 ölü, çok sayıda yaralı
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
﻿Yılbaşında şok grev: Binlerce yolcu etkilenecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.