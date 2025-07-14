Karayolları Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı! İşte çalışma olan bölgeler (14 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ilgaz-Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerindeki asfalt çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. (Ortaköy çevre yolu) ve 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Korkuteli Elmalı yolunun 0-26 kilometreleri ile Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Bingöl-Solhan yolunun 27-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.