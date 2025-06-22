Karayolları için önemli uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (22 Haziran 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski Kavşağı-Lüleburgaz Kavşağı Kesimi 85-91. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı Kesimi 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Sarayköy-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerindeki Babadağ Kavşak Köprüsü yapım çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 7-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometrelerindeki, yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35-36. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla Giresun-Keşap yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.