Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında yama ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölgede kesimler halinde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 5-10. kilometrelerinde üstyapı çalışması sebebiyle Denizli istikameti araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma Aydın istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana-Mersin Otoyolu'nun Liman Köprüsü kesiminde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler liman D kapısı çıkışından D-400-18 kara yoluna yönlendiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-10. kilometrelerindeki Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çalışmalar sebebiyle ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 9-27. kilometrelerinde şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım kısa sürelerle kesilerek, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 15-16. kilometrelerinde Ortaköy çevre yolu yapımı, 20-25. kilometrelerinde (Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri bölgesi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 45-55. kilometrelerinde onarım, Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 18-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.