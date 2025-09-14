Karayollarında çalışmaları sürüyor: Hangi yollar kapalı? (14 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz Kavşağı Kesimi İstanbul yönü 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, Edirne yönünden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ve Lüleburgaz Gişeleri’nden otoyola girişler kapatılarak, çalışmaların 7/24 sürmesi planlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım, Adana yönüne doğru kontrollü şekilde sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu’nun Pınarhisar Kavşağı (K61)-Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz yönü) trafiğe kapatılarak, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler yönü) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, Alucra yönünde kontrollü trafik akışı sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

şikdüzü-Vakfıkebir-Trabzon yolunun 13. kilometresindeki Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünün, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

