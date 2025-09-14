Karayollarında çalışmaları sürüyor: Hangi yollar kapalı? (14 Eylül 2025)

Karayollarında çalışmaları sürüyor: Hangi yollar kapalı? (14 Eylül 2025)

Türkiye genelinde karayollarında devam eden yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz Kavşağı Kesimi İstanbul yönü 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, Edirne yönünden Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ve Lüleburgaz Gişeleri’nden otoyola girişler kapatılarak, çalışmaların 7/24 sürmesi planlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım, Adana yönüne doğru kontrollü şekilde sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu’nun Pınarhisar Kavşağı (K61)-Lüleburgaz 1 Kavşağı (K62) 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Batı Taşıma yolu (Lüleburgaz yönü) trafiğe kapatılarak, ulaşım Doğu Taşıma yolundan (Gişeler yönü) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 9-13. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 0-4. kilometrelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hudut-Dereköy yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Şebinkarahisar-Alucra-Şiran yolunun 20-21. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Şebinkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, Alucra yönünde kontrollü trafik akışı sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 20-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

şikdüzü-Vakfıkebir-Trabzon yolunun 13. kilometresindeki Vakfıkebir Çıkış Kavşak köprüsünün, bölünmüş yolun her iki yönündeki yapılarında yapılacak derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

