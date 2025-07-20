Karayollarında son durum! İşte yapılan çalışmalar, dikkat edilmesi gereken yerler (20 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Karayollarında son durum! İşte yapılan çalışmalar, dikkat edilmesi gereken yerler (20 Temmuz 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde yol bakım ve onarımı çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları O-4/23-16+300 - 14+800 kilometreleri İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü araç alt geçidi, Rize yönünde yapılacak çalışma dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Çalışma sırasında ulaşım, geçit üstü bağlantı yolundan devam edecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometreleri İzmir istikametinde Belevi Viyadüğü banket ve sağ şeritte asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle 23 Temmuz'a kadar banket ve sağ şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Zonguldak-Kilimli yolunun 6. kilometresiyle Kilimli-Filyos yolunun 0. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Atatürk Caddesi üzerinden servis yolundan sağlanıyor.

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TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Narlı kavşaklarının 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde bulunan Kaşınhanı köprülü kavşağında bakım onarım çalışmaları yapılması nedeniyle Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Sinop-Samsun yolunun 54-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 52-56. kilometrelerinde yol yapım, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolu 20-28. kilometrelerinde toprak, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

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