Karayollarında son durum ne? Sürücüler bu güzergahlara dikkat! (26 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Karayollarında son durum ne? Sürücüler bu güzergahlara dikkat! (26 Haziran 2025)

Karayollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yavaş gidilmesi, trafik işaretleri ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayollarında son durum ne? İşte güncel yol durumu?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasıyla sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-12. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu’nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü şekilde izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı Adana yönünde devam eden çalışma nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik, Ankara-İzmir yönünden çift yönlü olarak ilerliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Yunus Emre Tüneli’nin sol tüpü (Samsun yönü) trafiğe kapatılarak, sürücüler Ünye Otogarı sapağından sahil yoluna yönlendiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24. kilometresindeki çalışma nedeniyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni beldesi geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Sürücüler dikkat! Karayollarında hangi yollar kapalı? (24 Haziran 2025)Sürücüler dikkat! Karayollarında hangi yollar kapalı? (24 Haziran 2025)

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