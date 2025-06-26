Karayollarında son durum ne? Sürücüler bu güzergahlara dikkat! (26 Haziran 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasıyla sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-12. kilometrelerinde şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
TAG Otoyolu’nun Kilis-Akkent kavşakları 3-5. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşıma kontrollü şekilde izin veriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik Kavşağı Adana yönünde devam eden çalışma nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik, Ankara-İzmir yönünden çift yönlü olarak ilerliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden çift yönlü devam ediyor.
Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Yunus Emre Tüneli’nin sol tüpü (Samsun yönü) trafiğe kapatılarak, sürücüler Ünye Otogarı sapağından sahil yoluna yönlendiriliyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24. kilometresindeki çalışma nedeniyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni beldesi geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.
Sürücüler dikkat! Karayollarında hangi yollar kapalı? (24 Haziran 2025)