Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. 02 BC 153 plakalı Mercedes marka pancar yüklü TIR, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Tonlarca pancar yola saçılırken, kazada sürücü yaralandı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanıkları, TIR’ın kavşağa yaklaştığında kontrolden çıktığını belirtti. Yola saçılan pancarlar, karayolunda kısa süreli aksamalara neden oldu. Temizlik ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için yoğun çaba sarf etti. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor.