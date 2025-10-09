YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla düzenlenen “Karayolu Trafik Güvenliği” konulu video konferans toplantısına katıldı.

Toplantıda; hız sınırlarının yeniden belirlenmesi, trafik levhalarının sadeleştirilmesi, trafik kurallarına uyumun artırılması ve trafikte “sıfır can kaybı” hedefine ulaşmaya yönelik çalışmaların güçlendirilmesi değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik güvenliğinin sağlanması, denetimlerin etkinliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi için alınacak yeni önlemler ele alındı.