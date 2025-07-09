Karayolunda dikkat çeken görüntü

Kaynak: İHA
Karayolunda dikkat çeken görüntü

Kastamonu'dan satın alınan 6 metrelik balıkçı teknesi, çekici yardımıyla Bartın'a getirdi.

Bartın'da ismi açıklanmayan bir balıkçı, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden aldığı 6 metrelik balıkçı teknesi vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Çekici üstünde dağları aşan tekne, yaklaşık 225 kilometrelik yolculuğun ardından Bartın'ın İnkumu köyüne götürüldü.

Balıkçı teknesi, yaklaşık 3.5 saat süren yolculuktan sonra ulaştığı İnkumu'nda denize indirildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sürücüsünün ihtiyaç molası verdiği çekici ve üstündeki tekne görenlerin dikkatini çekerken, sürücü ise dik, dar ve virajlı yollardan şikayetçi oldu.

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