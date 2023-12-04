Karayolunda kontrolü kaybeden araç bariyerde asılı kaldı

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E idaresindeki 34 Z 8270 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, bariyerlerin üzerinde asılı halde kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan 1 kişiye olay yerinde müdahalesi yapıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.