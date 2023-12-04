Karayolunda kontrolü kaybeden araç bariyerde asılı kaldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptığı bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.

KAYNAK: İHA
Karayolunda kontrolü kaybeden araç bariyerde asılı kaldı

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E idaresindeki 34 Z 8270 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, bariyerlerin üzerinde asılı halde kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan 1 kişiye olay yerinde müdahalesi yapıldı. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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