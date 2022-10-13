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Karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarpan genç kadın hayatını kaybetti

Antalya’da karayolunda temizlik çalışması yapan kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:42
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Karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarpan genç kadın hayatını kaybetti

Karayolunda temizlik yapan kamyona arkadan çarpan genç kadın hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kepez istikametinden Konyaaltı istikametine seyir halinde bulunan Aykut A., kontrolünde bulunan 35 NPA 84 plakalı karayollarına ait kamyon yol ortasında bulunan bir kartonu almak için durdu. 

Bu sırada kamyonun arkasından gelen Pınar Ünlü (22) kontrolünde bulunan 07 AZR 067 motosiklet ile kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile ağır yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Kaza nedeni ile çevre yolunda trafik 2 şeritten verildi. Yapılan kontrolde kadının kafasında kaskının bulunduğu ve ehliyetinin de olduğu öğrenildi. Olay yerinde kadına ait bir bıçak ile iki anahtarın da olması dikkatlerden kaçmadı. 

Kadının çantası ise ekipler tarafından yakınlarına teslim edilmek üzere karakola bırakıldı. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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