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Karbonat mucizesi. Suyla karıştırıp toprağa dökenler gözlerine inanamadı

Su ile karıştırılıp toprağa dökülen karbonatın çiçeklerinize can vereceği vurgulandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:03
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Karbonat mucizesi

Karbonat mucizesi. Suyla karıştırıp toprağa dökenler gözlerine inanamadı
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Hem besin hem de temizlik aracı olarak adeta bir mucize karbonatın faydaları dikkat çekti.

Haber Global’de yer alan habere göre; Birçok alanda kullanımı olan karbonat hem besin hem de temizlik aracı olarak adeta bir mucize olduğu vurgulandı.

PEKİ, KARBONATLA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Su ile karıştırılıp toprağa dökülen karbonat da çiçeklerinize can verecek.

Karbonatın daha birçok faydası sayılabilir. Temelde en önemli yararları kötü kokuları gidermesi, temizlikte işe yaraması ve mideyi rahatlatması diyebiliriz.

Temizleyiciniz mi bitti? Karbonatla ocağınızı fırınınızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey su ile karıştırıp süngerle buluşturmak. Sonra bakın ocak ve fırınlarınız nasıl tertemiz oluyor.

Bir başka özelliği ise 1 çay bardağı suyla 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırınca ortaya çıktı. Bu suyu içince mide yanmasına iyi geliyor, ağız kokusunu da gideriyor.

Bitmedi... Biftek pişireceksiniz ama yumuşaması için çok zaman gerekiyor. Üstüne karbonat döküp bir saat bekleyince yumuşayacak. Sonra dilimleyip bifteğinizi pişirin.

Karbonatın bir başka özelliği ise kötü kokuları gidermesi. Bunun için bir çay tabağına koyduğunuz karbonatı buzdolabınızın bir köşesinde bir gece bekletmeniz yeterli. Sabah olduğunda buzdolabınızdaki kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz.

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