Karbonatlı su zayıflatır mı? Karbonatlı suyun faydaları neler?

Halk arasında özellikle ağız içinde oluşan aft yaralarında karbonatlı su tavsiye ediliyor. Karbonatlı suyun aft yaralarının dışında hazımsızlıktan zayıflamaya kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir. Peki, Karbonatlı suyun faydaları neler? Karbonatlı su zayıflatır mı?

İçeriğinde sodyum ve karbon bulunan karbonat, genellikle su ile birlikte içilmektedir. Karbonatlı suyu aft yaralarından mide rahatsızlıklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir.

KARBONATLI SUYUN FAYDALARI NELER?

Karbonatlı su gaz giderir.

Çok fazla baharatlı, acı ve ekşi gıdalar tüketmek, midenin işlevlerini tam olarak yerine getirememesine neden olur. Bu da midedeki asit seviyesinin yükselmesine yol açar. Bunun sonucunda kişide gaz ile birlikte boğazda yanma şikayeti görülür. Bunun nedeni ise midedeki gazın yemek borusuna doğru yükselmesidir.

Özellikle akşam yemeklerinden sonra yarım bardak karbonatlı su içmek, midenin rahatlamasını sağlar. Karbonatın içindeki mineraller midedeki asit seviyesini dengeler ve gaz oluşumunu önler.

Karbonatlı su hazımsızlığa iyi gelir.

Sık sık hazımsızlık şikayeti çeken kişilerin de düzenli aralıklarla karbonatlı su içmesi öneriliyor. Özellikle kafein ve asit içerikli içeceklerin zararlarını minimuma indiren karbonat, besinlerin çok daha hızlı bir şekilde sindirilmesini sağlar. Bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine de yardımcı olur.

Karbonatlı su mide yanmalarını geçirir.

Çok hızlı yemek ya da lokmaları tam çiğnemeden yutmak sık gözlemlenen yanlış beslenme alışkanlıkları arasında yer alıyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kişilerin sindirim sistemleri daha yavaş çalıştığı için çiğnenmeden yutulan besinler hem hazımsızlığa hem de mide yanmasına neden olur. Maden suyu gibi karbonatlı su da tamamen organik bir içecektir ve mide şikayetlerinin dakikalar içerisinde geçmesini sağlar.

Tıpkı maden suyunda olduğu gibi karbonatlı suyun da bir anda ve büyük yudumlarla içilmemesine dikkat edilmelidir. Küçük yudumlarla, yavaş yavaş içilen karbonat, mide yanması ve ekşimesi şikayetlerinin geçmesinde etkilidir.

Karbonatlı su ağız içi yaralarına iyi gelir.

Vitamin eksikliği, dişleri düzenli olarak fırçalamamak ve gribal enfeksiyon gibi birçok farklı neden ağız içi yaralarının çıkmasına neden olabilir. Bununla birlikte asitli ve aşırı sıcak içeceklerin çok fazla tüketilmesi de damakların zarar görmesine yol açar. Bunun önüne geçmek ve ağız yaralarını doğal yollardan geçirmek isteyenler günde 2 ya da 3 defa karbonatlı su ile gargara yapabilir.

Karbonatın içerisindeki tuz, yaraların hızlı ve doğal bir şekilde geçmesinde etkili olur. Aynı zamanda damakları besleyerek yeni yaraların oluşmasını da önler.

Karbonatlı su doğal bir ağrı kesicidir.

Yapılan son araştırmalarda karbonatlı suyun doğal bir ağrı kesici olduğu ortaya çıktı. Özellikle romatizmaya bağlı olarak ortaya çıkan eklem ağrılarına karbonatlı su, kas ağrılarına da iyi geldiği söylenmektedir.

KARBONATLI SU ZAYIFLATIR MI?

Yarım litrelik alkali su 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek, 1 ay gibi kısa bir sürede 4- 5 kilo verilmesine yardımcı oluyor. Karbonatlı alkali suların en önemli faydalarından biri kaslara zarar vermeden sadece yağları eritmesidir.

Tercihe bağlı olarak alkali su ve karbonat karışımına limon da eklenebilir. Limon içerisindeki asit ve mineraller, yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasında etkili olmaktadır. Karbonatlı alkali su, kahvaltıdan ve akşam yemeklerinden sonra günde 2 kere içilebilir.

Not: Beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirmez. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli, akşam yemeğinden sonra ağır şeyler tüketmekten kaçınmalıdır. Karbonatlı su içenler haftada en az 2 ya da 3 gün spor ve egzersiz yaparak, ideal kilosuna çok daha kısa sürede ulaşabilir.