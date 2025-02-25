Karbonmonoksit faciası! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, bir süredir kombinin bozuk olduğu iddia edilen evde annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Hakan Aktaş'ın, sabah işe gitmemesi üzerine iş arkadaşları komşularının komşuları aradığı öğrenildi.

Aktaş'a ait otomobilin otoparkta olduğunu öğrenen yakınlarının da eve gelerek polis eşliğinde eve girdiği, Hakan Aktaş annesi Aynur Aktaş ve babası Halim Aktaş hayatını kaybettiğini belirlendi.

Aynı binada esnaf olan Musap Baykal, "Hakan sabah işe gitmeyince bizim arkadaşımız var, onu aramışlar bir bakar mısın işe gelmedi diye. O da bakmış arabaları parkta duruyor, kapıları da kapalı. Sonra diğer akrabalarını aramış böyle bir durum var diye. Onlar geldiler, polisle birlikte kapıyı açtılar. Hakan kombi cihazının yanında vefat etmiş. Salonda da annesi ve babası hayatını kaybetmiş. Dün akşam 9- 10 civarı olmuş diye söylediler" dedi.

Öte yandan, Hakan Aktaş'ın bir kombi firmasında muhasebe müdürü olarak çalıştığı öğrenildi.